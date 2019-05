El gobierno de Cambiemos finalmente formalizó el llamado a un acuerdo nacional a través de una carta que escribieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dirigida a figuras de primera línea de la política, empresarios, sindicalistas y autoridades religiosas, a quienes invitan a debatir alrededor de diez puntos considerados por el presidente Mauricio Macri (que firma el documento) “imprescindibles para despejar algunas de las dudas que existen sobre el país”.

La misiva, a la que tuvo acceso El Destape, le llegará en las próximas horas a los precandidatos presidenciales Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Daniel Scioli; a los veinticuatro gobernadores de las provincias argentinas; a autoridades de la Iglesia católica y evangélica, del Centro Islámico y la DAIA; a las principales cámaras empresarias y a los secretarios generales de la CGT. La modalidad de los encuentros serán reuniones bilaterales entre el Presidente y cada uno de los invitados, informaron fuentes de la Casa Rosada.

“Estos puntos no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral ni un contrato de adhesión”, se ataja la carta del Presidente, a sabiendas de que muchos de los dirigentes opositores ya anticiparon su rechazo a la convocatoria. La ex presidenta CFK aún no dio una respuesta al convite, aunque en su entorno aseguran que no aceptará ninguna conversación que implique un temario cerrado propuesto por el gobierno y ajeno a lo que ella considera son hoy los principales problemas del país.

A continuación, el texto completo de la misiva:

carta acuerdo 1.jpeg