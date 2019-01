SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un pastor evangélico llamado Javier Llanes, que quiere ser precandidato a concejal de Arroyo Seco (Santa Fe), grabó un video con una serie de frases machistas y cargadas de violencia en contra de las mujeres, en los cuales les da una suerte de consejos para que sean amas de casa “ubicadas”, las manda a cocinar y les echa la culpa de sufrir acoso callejero.

En la filmación, comenta situaciones en las que la gente “no sabe ubicarse”. En ese marco, califica de desubicado a un hombre que le grita cosas por la calle a una mujer “que tiene lindo cuerpo”, o a un hombre que entra a su casa de trabajar gritando “yo tengo derecho, quiero todo” porque “piensa que no tiene una esposa, tiene una sirvienta o una mujer que tiene que satisfacer sus deseos sexuales, una mujer inflable”.

Embed

Pero, aunque cuestiona que haya hombres que acosan sexualmente a mujeres por la calle o que tratan a sus esposas como sirvientas o esclavas sexuales, luego le reclama a las mujeres que cocinen y sirvan a su marido, y culpabiliza a las que reciben acoso callejero cuando salen a hacer mandados porque “se producen” demasiado, según él.

En ese sentido, espetó: “Largá el celular y aprendé a hacer otra comida. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Vos tenés que edificar tu casa, no seas desubicada. Prepará otra comida, no seas desubicada. Cuando llega tu marido a la casa no lo esperes con los problemas".

Luego, agregó: "Arreglate un poquitito. Bañate. Estás toda desalineada, nadie te quiere mirar. Después andás diciendo que tu marido anda mirando a otra. Y claro, si llega a su casa y no sabe si está en el programa de El Chavo del 8, si está con la Bruja del 71", expresó el pastor evangélico.