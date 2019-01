SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la reunión de este jueves del Partido Justicialista Provincial, el gobernador de la provincia -y presidente a cargo del partido-, Juan Manzur, convocó a todos los precandidatos a gobernador a participar de una gran interna.

El objetivo es evitar la fractura del Partido Justicialista. De hecho, Manzur hizo extensiva también la invitación a participar al senador nacional José Alperovich.

Embed Como presidente del Partido Justicialista de Tucumán invito a @JAlperovichOk, @Jose_Vitar y a todos los compañeros que tengan aspiraciones electorales a que se sometan a una interna si quieren ser candidatos. pic.twitter.com/NA6gGcWbry — Juan Manzur (@JuanManzurOK) 31 de enero de 2019

Los otros referentes que fueron convocados fueron el ex diputado nacional José Vitar,el ex Defensor del pueblo Hugo Cabral, y el ex ministro de Justicia José Cúneo Bergés, que ya aceptaron la convocatoria.

El mandatario llamó a la unidad y expresó: “Tucumán debe ser ejemplo de la unidad del partido. Solo unidos y sin divisiones podemos asegurar el triunfo justicialista. Por eso convoco a Alperovich, a Vitar y a los demás candidatos a ir juntos a una gran interna peronista”.

“Hay que trabajar unidos para terminar con la política económica de Cambiemos, que solo ha logrado que cada vez haya más pobres e indigentes en la Argentina. El peronismo debe recuperar el poder para salir de esta tragedia”, expresó.