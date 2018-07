El ex secretario de seguridad Sergio Berni habló sobre la ex presidenta Cristina Kirchner en el programa Intratables, luego de que varias figuras del peronismo no kirchnerista salieran a decir que la ex mandataria se postularía a un nuevo mandato en 2019.

Durante su participación, el ex funcionario, que ahora es senador provincial por la segunda sección electoral, descartó una candidatura de la ahora Senadora por Unidad Ciudadana: "Ya lo ha dicho ella antes, no tiene intenciones de presentarse".

Anteriormente, el senador nacional Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, salieron a decir que esperaban que la ex presidenta se postule en 2019 por un espacio distinto al del autodenominado "peronismo dialoguista" que involucra a los gobernadores, parte del massismo y el llamado interbloque "Argentina Federal".

De acuerdo a las últimas encuestas, el gobierno nacional ve decaer su imagen al calor de las sucesivas crisis desatadas por la aprobación de la reforma previsional, la corrida cambiaria de abril y mayo y el escándalo de los aportantes truchos, que golpea a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Por su parte, el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, Agustín Rossi, ya reveló sus intenciones de presentarse en 2019, al igual que Felipe Solá, que hoy está en las filas del massismo pero que ha tendido puentes hacia la unidad. Otro candidato posible es el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.