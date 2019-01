SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El director de El Destape, Roberto Navarro, ratificó que la candidata de la unidad tiene que ser Cristina, ya que demostró que es la única dirigente que no se doblegó ante en accionar "mafioso" del Gobierno.

En su editorial de El Destape Radio, el periodista aseguró: "La diferencia entre que sea Cristina o cualquier otro peronista puede ser abismal e incluso antagónica. Y no es que crea en los liderazgos providenciales, lo que si creo es en la mediocridad general, donde una personaje como Cristina se vuelve indispensable".

"Mauricio Macri pudo hacer lo que hizo, porque hubo gente que les levantó la mano a las peores políticas. Lo hacen, en parte porque piensan como él, pero fundamentalmente porque recibieron los mismos tipos de mensajes mafiosos que recibí yo en C5N", agregó.

"Es muy fácil estar a favor de Macri pero es muy difícil estar en contra. A eso lo llamaron gobernabilidad".

Por último, Navarro ratificó que Cristina debe ser la candidata de la unidad: "Prefiero pelear a ver si se puede romper ese techo y de no ser así, y se va a perder, meter muchos diputados y senadores con las misma convicciones, a que gane cualquiera. No me da lo mismo, no pienso ya solo en quién gana la elección, pienso cómo va a ser el Gobierno el año que viene. Porque a ver si nos comemos otro garrón".

"El resto ya mostraron las pruebas de que van a ser lo mismo. Para mi la candidata tiene que ser Cristina si o si".