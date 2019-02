SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el comienzo de un año electoral, las distintas vertientes peronistas plantean caminos diversos hacia la construcción de la mejor fórmula para enfrentar al gobierno de Mauricio Macri. Uno de los nombres que comenzó a sonar esta semana en el debate por la unidad del peronismo es el de Florencio Randazzo, el líder del espacio Cumplir.

En diálogo con El Destape Radio, dos precandidatos presidenciales de diferentes vertientes del peronismo le enviaron señales de acercamiento al ex ministro del Interior: en primer lugar Juan Manuel Urtubey, referente de Alternativa Federal y gobernador de Salta, sostuvo que estima “conversar con él en los próximos meses para evaluar su voluntad de participar o no” y agregó que estarían “dispuestos a recibirlo” en el espacio que comparte con Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Por su parte, y casi de inmediato, un referente del kirchnerismo salió a enviarle un mensaje a Randazzo: al día siguiente y en la misma radio, el jefe de la bancada de Diputados del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, se refirió a la posibilidad de reencontrarse con el ex ministro de Transporte y afirmó que la mirada del espacio “es amplia, no sólo con Florencio sino con todos los dirigentes políticos de la oposición”, al tiempo que agregó que mantiene “un gran cariño y afecto” hacia él.

Si bien el ex ministro de Interior y Transporte no realiza apariciones mediáticas, desde su entorno aseguran que “el hecho de que no hable públicamente no significa que esté callado”, y sobre todo destacan que se mantiene en el mismo lugar que estuvo siempre.

Según pudo saber El Destape, por el momento, desde el entorno de Randazzo prefieren no hablar de candidaturas ni nombres propios, y aseguran mantiene un eje claro: trabajar desde un lugar que sea una alternativa al gobierno de Mauricio Macri.

Sobre este punto, comentaron que tanto en 2015 como en 2017 señalaron que la solución a las diferencias internas dentro de un espacio común se resolvía en las primarias: “Bienvenido sea si se dieron cuenta ahora que en realidad esa era la herramienta”.

El silencio mediático de Randazzo no se traduce en inactividad. El ex funcionario del kirchnerismo dialoga con dirigentes políticos de distintos sectores y se muestra abierto a la posibilidad de sentarse con los diversos personajes políticos: “Todos y todas tienen el teléfono de Florencio”, sostienen.

Si bien el ex ministro apuesta a una alternativa competitiva, no percibe que haya una voluntad de sus compañeros peronistas para lograrlo. “No hay vocación de armar eso. Más allá de las declaraciones públicas, la actitud es otra”. Aunque resta ver cómo se reacomoda la oposición para tomar decisiones, Randazzo entiende que hay una mirada coincidente entre los diferentes espacios peronistas: la división solo beneficia a Cambiemos.

Otra de las grandes incógnitas alrededor de Randazzo es, indudablemente, la postura de Cristina Kirchner. La ex mandataria y actual senadora nacional se muestra predispuesta al diálogo y con una sola premisa: ante todo, la unidad de todos los peronistas.

Es por eso que, pese a los roces del pasado, desde el entorno de CFK también le abren la puerta a quien supo ser uno de sus ministros preferidos: “De Florencio tenemos el mejor de los recuerdos”, responden de inmediato ante la consulta de El Destape.

“Los compañeros pueden cometer errores, como cometemos todos. Muchas veces nos acusaron de sectarios pero han vuelto muchos dirigentes y siempre fueron recibidos con los brazos abiertos, y este puede ser el caso”, indicaron.

¿Habrá reencuentro entre Randazzo y Cristina Kirchner? ¿Volverán a conversar? Desde el Instituto Patria sostienen: “Seguramente se va a dar”.