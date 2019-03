Elecciones 2019/ Qué pide el radicalismo al Gobierno para no romper con Cambiemos

El histórico dirigente radical y ex diputado nacional Federico Storani explicó que no buscan cargos en el poder ejecutivo, pero si tener influencia en la decisiones que toma el gobierno. "Cuando fueron al Fondo Monetario Internacional no nos consultaron, sólo lo comunicaron", explicó.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” en El Destape Radio, el ex ministro de Interior dio una lista de reclamos al PRO y recordó que no están de acuerdo con la mayoría de las políticas del gobierno.

"Si no hay un gobierno de coalición, que tenga una mesa institucionalizada para discutir políticas públicas esenciales, como debatir el fondo económico social, habló de discutir la política energética, educativa y exterior", afirmó.

"Tenemos cien años de vigencia, no tenemos por qué tolerar muchas políticas que van en contra de la esencia constitutiva y de nuestra identidad", sostuvo Storani.

Acerca del armado antes las elecciones nacionales, aseveró que “El Plan B” de la UCR es ir un con candidatos propios que planteen políticas más afines a su pensamiento, ya que "no tiene mucho sentido ser responsable de las políticas que ni siquiera podemos discutir" y que Cambiemos es solamente una coalición electoral y no una coalición de gobierno.