SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El senador nacional de Proyecto Sur por la ciudad de Buenos Aires, Fernando "Pino" Solanas, reveló que su alianza con Elisa Carrió en 2013 fue una cuestión meramente "estratégica", que la relación no duró más de 10 meses y que hoy no tiene ningún vínculo con la diputada oficialista, que fue quien pegó el portazo.

En diálogo con Radio Gráfica, Solanas pidió no repetir “los errores del pasado" en las elecciones 2019, errores que él mismo asumió cometer en comicios anteriores. Consultado sobre si una de éstas equivocaciones fue su alianza con Carrió, el senador respondió: "Sí, por supuesto".

Pino reveló que la alianza con la titular de la Coalición Cívica "fue efectiva tácticamente y la consecuencia fue que le ganamos a (Mauricio) Macri en las PASO" de las elecciones legislativas de 2013. Sin embargo, aclaró que él nunca se apartó "de las causas, la que se apartó fue Carrió que se fue" del espacio.

En ese sentido, recordó: "Un año después (de la conformación del espacio), en el primer acto de UNEN en la Ciudad, Carrió pegó un carterazo al escuchar que dije que no había lugar para gente como Macri, a quien habíamos combatido por corrupto".

Después de su salida, la relación entre el senador y la diputada "murió, duró 10 meses", y criticó: "De esa relación hicieron el blanco de todos los ataques, lo que fue desleal porque soy un militante nacional, no me he apartado nunca".

LEER MÁS: Pino Solanas contra el Gobierno: "Es un modelo de gran embuste"