Elecciones 2019: para Pichetto, "Cristina mide mucho" pero la unidad "no tiene sentido"

El senador nacional y precandidato presidencial Miguel Angel Pichetto, descartó que Mauricio Macri y Cristina Kirchner compitan en un eventual balotaje por la Presidencia, al entender que ambos "son malos para la Argentina y han fracasado en su política económica".

"No hay nadie que pueda ganar en la primera vuelta. Yo no creo que lleguen Macri y Cristina", respondió Pichetto en declaraciones radiales, al ser consultado por quién se inclinaría en una segunda vuelta electoral.

En una entrevista con Radio Con Vos, el senador nacional evitó pronunciarse sobre cuál sería su opción en una posible segunda vuelta, y aunque reconoció que las diferencias entre el Presidente y la ex mandataria "no me resultan indiferentes", juzgó que "los dos son malos para la Argentina", porque "con matices, los dos han fracasado en su política económica".

En otro orden, Pichetto ratificó su intención de ser el candidato presidencial de Alternativa Federal en octubre y competir en las PASO frente Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, al tiempo que volvió a rechazar formar parte de un frente peronista de unidad.

"La unidad con ella no tiene ningún sentido. Es inmolarse para subordinarse a ella", opinó sobre el acercamiento al kirchnerismo que explora Massa, y aunque reconoció que "la señora mide mucho", consideró que Cristina Fernández "sigue igual a sí misma".

"Ella está rodeada de los mismos personajes que la llevaron al fracaso durante los últimos cuatro años, (Axel) Kiciloff, (Carlos) Zannini y (Oscar) Parrilli. Ella quería ser una estadista al estilo alemán y terminó jugando con el chavismo", agregó.