Elecciones 2019: Massa y Urtubey afianzan su alianza para enfrentar a Macri

Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey afianzaron la buena sintonía que tienen de cara a las elecciones. Con su primera foto en 2019, Salta fue el escenario elegido para que se crucen las campañas de dos dirigentes que sueñan con llegar a la Casa Rosada. La creación de un interbloque en Diputados, los rumores de una posible candidatura de Roberto Lavagna y el futuro de Alternativa Federal fueron algunos de los temas que tocaron.

Hasta Molinos, una localidad salteña ubicada en los Valles Calchaquíes, lo llevó Urtubey a Massa en una recorrida que comenzó a la mañana con el intendente de la capital salteña, Gustavo Sáenz, inaugurando distintas obras provinciales.

Embed Gracias @SergioMassa por tu visita a Salta. Siempre es posible, aún desde las diferencias, luchar juntos por un país más justo para todos los argentinos, sin excepción. pic.twitter.com/F5vLJO0qWG — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 22 de enero de 2019

“Macri fracasó, Argentina no”, lanzó Massa con la clara intención de generar la esperanza en el electorado de que hay una salida a la crisis económica que afecta al país por el ajuste de Cambiemos.

Massa y Urtubey tienen representación en la Cámara de Diputados de la Nación y la agenda de campaña que desde el espacio impulsarán, será también trabajada en sintonía con los bloques del Frente Renovador, Justicialista y los que responden a distintos gobernadores del PJ no K. Tras la apertura de sesiones ordinarias se espera que se fusionen y conformen un interbloque.

Embed En mi visita a #Salta compartí una tarde con mi compañero de #AlternativaFederal, @UrtubeyJM.

Seguimos trabajando en la construcción de un espacio opositor con ideas y propuestas que le devuelvan el futuro a la Argentina.#HayAlternativa pic.twitter.com/gb3DtptQiy — Sergio Massa (@SergioMassa) 22 de enero de 2019

En cuanto a cómo se resolverá el candidato a Presidente por este espacio, señalaron que serán las encuestas o una PASO la que definirá quién representará a Alternativa Federal en la general. Lo que sí tienen definido es que quieren desde Alternativa Federal se impulse "un nuevo gobierno que mire hacia adelante y no al pasado y al presente".

Roberto Lavagna, quien en las últimas semanas se reunió con Miguel Lifschitz y Miguel Ángel Pichetto (también con Sergio Massa, aunque sin foto) fue otro de los tópicos. Desde el massismo señalaron que sus apariciones públicas no molestaron y que es "un dirigente valioso del espacio" y no descartaron una posible candidatura del ex ministro de Economía.