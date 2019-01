SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado nacional del Frente Renovador, Marco Lavagna, se refirió a una posible candidatura de su padre Roberto Lavagna: ”Mi padre quiere construir un gran espacio de unidad nacional, ese espacio tiene que ser amplio”, aunque explicó: ”No pondría a mi padre en términos de una candidatura, después se verán las condiciones”.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Lavagna aseguró que "Sergio Massa y Roberto Lavagna van a seguir trabajando en el mismo espacio", y agregó: ”A mi padre lo veo con ganas de encarar un proyecto de unidad para salir del blanco o negro”.

Por otro lado, opinó sobre el DNU por extinción de dominio: "Va a terminar en la nada porque probablemente el decreto sea declarado inconstitucional”, y argumentó: "La extinción de dominio tiene que ser por ley, en este momento el DNU es por cuestiones electorales".

Por último, hizo referencia al look de su padre Roberto Lavagna junto a Miguel Ángel Pichetto: ”Mi viejo se viste así siempre porque las chancletas le raspan los dedos. Yo no las uso porque mis hijas me matarían”.