Elecciones 2019: Luis Juez no será candidato a gobernador de Córdoba por Cambiemos

El año de elecciones, de a poco, ingresa en la etapa de definiciones. Candidatos que se bajan, otros que reafirman su intención de competir y otros que sorprenden y se lanzan a la pileta. El que ya anunció que no será precandidato a gobernador de Córdoba por Cambiemos es Luis Juez.

El ex embajador en Ecuador decidió competir por la intendencia de la capital provincial, según reveló en una entrevista por Cadena 3, que gobernó entre 2003 y 2007. "Hemos tomado la decisión de contribuir a este equipo e intentaré ser intendente de esta ciudad", afirmó.

De cara a los comicios de marzo, quedan en carrera para convertirse en gobernador Mario Negri, Ramón Mestre y Héctor Baldassi. Su decisión ayuda a la Casa Rosada, que busca evitar una interna para competir contra el candidato peronista, Juan Schiaretti.

"Contribuyo desde un lugar que conozco y donde tengo predicamento electoral y eso no es menor sabiendo que se vota intendente y gobernador el mismo día", sumó Juez.

En su paso por Ecuador como funcionario, en noviembre de 2017, Juez fue protagonista de un escándalo internacional por una polémica frase. El día de las elecciones, Juez dijo a una radio cordobesa: "Llegué hace media hora de fiscalizar. Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana porque van a decir 'este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos". La Cancillería repudió esas palabras y pidió su reemplazo.