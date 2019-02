SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Alternativa Federal se lanzó con fuerza en la ciudad de Mar del Plata bajo la premisa de “superar la grieta” y ocuparse de “los problemas de la gente”. El espacio tuvo la presencia de sus fundadores Sergio Massa, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y el jefe de bloque de Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. El gobernador de Salta y pre-candidato a presidente por ese espacio, Juan Manuel Urtubey, se ausentó por las inundaciones en su provincia.

En ese marco, todos coincidieron en que “Alternativa Federal no tiene nada que ver con el pasado sino que piensa el futuro” y descastaron una alianza con Cristina Fernández de Kirchner. Sobre esto, Massa dijo que no tiene diálogo con la ex Presidenta desde hace casi una década. “No hablo con la ex presidenta hace 9 años”, marcó y le habló a los votantes de Unidad Ciudadana a quienes les pidió “no ir detrás del culto y pensar en alguien que le pueda ganar a Macri en segunda vuelta”. Por su parte, Schiaretti sostuvo que “Cristina forma parte de otro partido político” y recalcó que “hay tres opciones en el escenario electoral”. Además de Schiaretti, participaron los mandatarios provinciales de Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Hugo Passalaqua (Misiones) y Sergio Casas (La Rioja).

Los gobernadores ausentes, además de Urtubey, fueron los de Entre Ríos, Gustavo Bordet; Chaco, Domingo Peppo; Tierra del Fuego, Rosana Bertone; y Tucumán, Juan Manzur. Peppo y Bordet dejaron mensajes grabados aclarando que “son parte de espacio de construcción federal” mientras que Tierra del Fuego tuvo la presentación del senador Julio Catalán Magni.

Margarita Stolbizer y Roberto Lavagna también formaron parte del encuentro a través de videos grabador en plantearon la necesidad de “construir la unidad nacional”. De esta manera, Stolbizer manifestó que hay que finalizar con “los negocios de la polarización” y remarcó que “no hay que discutir nombres, ni apelar a exceso de personalismos y terminar con la política de la foto”. E insistió: “Hay que escuchar los problemas de la gente”.

Por su lado, el ex ministro de economía aseveró que el acto es “un ladrillo más amplia para la unidad nacional”. Lavagna no habló de candidaturas, pero dejó en claro su pertenencia a este espacio político que “se aleje de la grieta”.

La lista de oradores comenzó con el misionero Passalacqua quien bromeó con un estilo campechano al reivindicar el carácter federal de la convocatoria y remarcó que “este espacio viene a salvar a la Argentina". En esa línea, lanzó: "Todo es patria, no solo Buenos Aires”.

Luego fue el turno de Pichetto, quien ironizó sobre el círculo azul que había en el escenario: “Por lo menos no es rojo”. El del senador fue el más encendido de todos los discursos porque reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y se autoelogió: “Soy un buen candidato, tengo experiencia. Necesitamos que no nos tiemble el pulso y no nos pase como a Caputo que le agarro un ataque de pánico y se fue”.

A su vez, señaló que “en este gobierno hay corrupción sofisticada” y pidió “terminar con la Argentina planera". Para terminar con la ensalada de declaraciones fuertes, utilizó el estilo de Donald Trump y reclamó “impedir que ingresen productor de porquería que vienen de China para destruir nuestra industria nacional”. También hubo lugar para criticar a los ambientalistas: “No se dejen llevar por esos ambientalistas que se oponen al desarrollo”.

El último fue Massa que con un estilo mucho más sutil que su antecesor enfatizó en “la necesidad de defender la industria nacional y generar trabajo”. Asimismo, prometió que “quedan diez meses para que el gobierno se vaya” y señaló que “hay que ponerle un punto final a un gobierno que fracasó en todo lo que dijo que iba a resolver”.

A continuación, retrucó el argumento oficial que dice que “el único camino es el ajuste” y añadió que “no somos la Argentina que se arrodille, tenemos la responsabilidad de construir una nueva mayoría, una Moncloa para la unidad nacional”. Tampoco ahorró críticas hacia la Justicia mediante una propuesta que se basa en “que los jueces rindan exámenes y el que no puede seguir que se vaya”.

Finalmente, Massa hizo foco en la provincia y, sin mencionar a María Eugenia Vidal, confió: “Ganaremos la provincia, la vamos a recuperar”. En este tema, hay mucha confianza, lo que falta es un candidato.

De esta forma, Alternativa Federal dejó en claro que será el tercero en discordia, en una competencia electoral muy polarizada entre el macrismo y el kirchnerismo.

*Augusto Taglioni es corresponsal de El Destape en Mar del Plata.