Elecciones 2019: Larreta no desdoblará comicios y se votará con la presidencial

Si el plan original de Cambiemos sigue en pie y sus tres principales dirigentes buscarán la reelección este año, Mauricio Macri compartirá boleta con Horacio Rodríguez Larreta en Ciudad y María Eugenia Vidal en provincia, que definieron no desdoblar los comicios y que la votación sea junto a la presidencial.

El Jefe de Gobierno confirmó que no desdoblará las elecciones, por lo que compartirá cronograma con las nacionales. De este modo, los porteños votarán por primera vez junto a las presidenciales, que serán el 27 de octubre.

"Decreto no hay, pero es un hecho que se viene", le confirmaron desde la Ciudad a Infobae para asegurar que las elecciones no se adelantarán en territorio porteño. En tanto, el balotaje podría darse a nivel nacional pero no en la Capital Federal.

