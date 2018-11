Elecciones 2019: la sugestiva foto de Ricardo Alfonsín y Facundo Moyano

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente radical Ricardo Alfonsín y el diputado nacioanl Facundo Moyano, que recientemente se separó del bloque de Massa junto a Felipe Solá, publicaron en sus redes sociales una sugestiva foto tras una reunión en la que debatieron la situación del país. En medio de un escenario de conformación de nuevos espacios y alianzas, uno de los protagonistas aseguró que no debatieron una posible unidad y otro no la descartó a futuro.

Facundo Moyano cont a El Destape que con Alfonsín charlaron sobre la realidad política y social que vive la Argentina, ya que el dirigente radical "no comparte un montón de medidas del Gobierno y ha planteado diferencias con su Cambiemos".

Pese a ello, advirtió que no dialogaron sobre lo que vendrá en 2019. "No hablamos de ningún paso formal", aseguró sobre la posiblidad de constituir un espacio conjunto. Moyano comentó que lo conoce "hace tiempo y siempre tuvimos buena relación", que "coincidimos en un montón de cosas pero no planteamos una alianza electoral o legislativa, simplemente compartimos críticas".

Embed Solo con diálogo político, calidad institucional y honestidad de procedimiento se puede construir un proyecto político que genere futuro y progreso. @RICALFONSIN pic.twitter.com/foUAnffmh6 — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) 26 de noviembre de 2018

Alfonsín coincidió en este punto con Moyano y afirmó a El Destape que tenían una reunión pendiente para debatir sobre la realidad política del país. "Coincidimos en la necesidad de terminar con la grieta, en la necesidad de fortalecer las instituciones, de utilizar los acuerdos o consensos fundamentales para poder avanzar hacia el desarrollo, que es la principal deuda de la política desde 1983", apuntó.

Sin embargo, no se charló la posibilidad de conformar un espacio único aunque el radical no lo descartó. Según dijo a este medio, esperará la decisión de su partido. "Cuando la UCR decida qué es lo que va a hacer, ahí veré qué es lo que hago". Al respecto, explicó que hay dos principios que rigen la elección de una postura electoral y que pueden entrar en contradicción: "Uno es el que te obliga a ser orgánico y el otro es el principio de no hacer nada que vos creas que es malo para el país". En este sentido, sostuvo: "Cuando esos principios entran en contradicción, creo que prevalece el segundo".

Embed Hoy me reuní con @Facundo_Moyano. Compartimos preocupaciones sobre el país y el convencimiento que dialogar y escucharnos entre todos es una condición fundamental para los acuerdos de Estado que la Argentina necesita. Más que las elecciones, nos preocupa el día después. pic.twitter.com/f2ZeK7mowf — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 26 de noviembre de 2018

Sobre su futuro político, el referente radical no descartó presentarse el año que viene aunque señaló: "También puedo irme a mi casa". En este sentido, avaló la postura de Federico Storani, vicepresidente de la UCR Nacional, de que el radicalismo "tiene que tener su propio candidato" si ratificara seguir en la alianza Cambiemos, "y tiene que ir a competir defendiendo las ideas de la Unión Cívica Radical sin ocultar las discrepancias, sosteniendo posiciones bien radicales".

En caso de que esa alianza se ratifique, Alfonsín deseó que el radicalismo"no cometa el mismo error que en 2015" porque "a pesar de unirse con fuerzas que piensan distinto, no hubo un acuerdo programático" sino que "se cree un mecanismo que permita discutir las decisiones antes de que se tomen".

Respecto a la unidad, Moyano agregó que en Red x Argentina aspirar a hacer crecer el espacio con nuevas incorporaciones: "No solamente estamos abiertos, sabemos que se va a sumar más gente". Aunque advirtió: "Si hubiéramos tenido la intención de estar dentro del kirchnerismo, estaríamos dentro pero claramente no la tenemos".

