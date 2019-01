Elecciones 2019 | La Rioja: Beder Herrera anticipó que la Corte Suprema no avalará la consulta popular de Sergio Casas

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, se refirió a la consulta popular impulsada por el gobernador Sergio Casas para aprobar su reelección en la provincia: "La Corte va a declarar inconstitucional la reelección de Casas", al tiempo que señaló: "Ayer hubo irregularidades en la votación por el plebiscito".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Beder Herrera aseguró que "es una locura lo que interpreta Casas para ir por la reelección, él está mal, no puede violar la Constitución", y agregó: "Ayer no se definió nada, Casas tenía que lograr el 35% de los votos y no los tuvo".

Embed

Por otro lado, adelantó que participará en las elecciones de este año: ”Voy a ser candidato a gobernador y voy a apoyar a Cristina presidenta”. Y criticó a los dirigentes de la oposición: "Urtubey quiere ser heredero de Macri, si vamos divididos le hacemos el juego a Macri".

"Digan lo que digan yo no me voy a olvidar de lo que hizo Cristina Kirchner por nosotros. Hoy tiene un 35% y 40% de aprobación”, concluyó.