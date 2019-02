SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El Gobierno pretende impulsar la candidatura de un viejo personaje del peronismo para que se presente como presidente y divida las fuerzas en favor del partido Gobernante de cara a las elecciones de este año.

Según afirma Ambito Financiero, el ya comenzó a tender un puente con un peronista y amigo del propio Mauricio Macri, Ramón Puerta, actual embajador en España, quien viene promoviendo la "peronización" del PRO. El empresario y político habría aceptado impulsar la candidatura de Eduardo Duhalde con el fin de atomizar al justicialismo y debilitarlo para los próximos comicios.

El punto más polémico: desde el macrismo observan que Duhalde necesita el sello del Partido Justicialista para poder tener más tracción de votos, por lo que el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, "mantuvo contactos con la jueza federal con competencia electoral María Servini, para tratar la cuestión del PJ" y analizar la forma de encontrar irregularidades que permitan "explorar alternativas judiciales" para usurpar nuevamente al partido y entregárselo al dirigente.

Lo que queda claro es que en esta oportunidad deberán ir por todo. Cuando Servini intervino el año pasado al PJ, la medida terminó siendo revocada por los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes explicaron que la intervención judicial de un partido político es una medida “excepcional”, que solo puede ocurrir a la violación de la ley o la carta orgánica.

Cabe destacar que el ex presidente en las últimas semanas se encargó de impulsar la candidatura del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna. Sin embargo, tres hombres históricos del lomense se encargaron de transmitirle el mensaje de que el ex funcionario "no tiene cintura política" de cara a los tiempos que vendrán tras diciembre de 2019.