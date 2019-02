SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los intendentes de la ciudad de Mendoza (UCR) y Luján de Cuyo (PRO), competidores en la interna oficialista de Cambia Mendoza, enfrentaron un duelo de convocatoria con distintos eventos culturales. Fiesta urbana vs fiesta vendimial. Mismo día y horario.

La Fiesta Nacional de la Vendimia finaliza cada año en marzo con el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day. Inicia con un sorprendente espectáculo artístico y termina con la elección y coronación de la reina. Los atributos quedan en manos de una de las 18 representantes departamentales.

Cada candidata es votada en su municipio, luego de un acto que celebra la cosecha, complicada en estos tiempos. El calendario empieza en diciembre y culmina a fines de febrero con la vendimia de Ciudad, capital provincial. Pero esta prioridad cambió de suerte en 2019.

El intendente de Lujan de Cuyo, titular del Pro local y precandidato a Gobernador en Cambia Mendoza, Omar de Marchi, aceleró los pasos y modificó su fecha; le ganó el lugar a Capital, por lo que ayer su departamento cerrará los eventos provinciales. Según explicaron, pasaron del 16 al 23 de febrero por "temas de agenda" y para "potenciar todo" ya que usaron el escenario de Feriagro, una muestra de shows en vivo y jineteadas que arrancó con Jorge Rojas y se extenderá hasta este domingo.

Anecdóticamente, Rodolfo Suárez, el jefe comunal de Ciudad, presidente de la UCR mendocina y el elegido por el Gobernador Alfredo Cornejo para la interna con De Marchi “se subió a la moto" y programó también para este sábado una fiesta urbana gratuita que tuvo como figura principal al reconocido trapero Paulo Londra, a quien vieron más de 70.000 personas en vivo.

"No creo que haya ninguna intencionalidad en esto. Hay público para todos los gustos", dijo a El Destape el Subsecretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Luján, Gonzalo Ruíz, pese a las especulaciones. Y agregó: "Estamos concentrados en lo celeste y blanco, tradición, identidad. Londra tiene otro concepto de música, es un recital de convocatoria que no esta mal".

A horas de las mareas de mendocinos y turistas (cada evento esperaba unas 20.000 personas), asociaciones de trabajadores artísticos de Mendoza emitieron un comunicado. Se titula "Le artistes del pueblo vs. funcionarios desleales" y expresan que la inversión de 3 millones de pesos por Londra "no sumarán a las Industrias Creativas y no activarán la economía provincial ya que la mayor parte del dinero se irá de la provincia"( Un millón aportado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, otro millón por el Gobierno de la Provincia de Mendoza , más otro que aportan “sponsors”).

Para Carlos Casciani, baterista de "Los Alfajores de la Pampa Seca" y presidente del Mimm- Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos- "falta legislación y políticas que formen a la mayoría para decidir y acceder a la actividad artística". También firmaron la Asociación Argentina de Actores Delegación Mendoza y la Asociación Profesionales de la Danza.

Tras la Vendimia de Capital, la Secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de la Ciudad de Mendoza , Mariana Juri, dijo a El Destape que "son algunas propuestas caras como han sido muchos artistas en otros festivales". Destacó la intervención del ahora municipal Parque Cívico y la recomendación del intendente Suárez de "trabajar en propuestas que inviten a los mendocinos y turistas a disfrutar de estos nuevos espacios".

En definitiva, dos departamentos con líderes de una interna que recién comienza. Luján con su Feriagro y espectáculo "Tierra enamorada" propuso un despliegue con más de 200 artistas y 40 músicos en vivo sobre un predio estratégico. Y a 20 km, en Capital, sonó el Trap del artista argentino más escuchado mundialmente en Spotify: el cordobés Londra.

De Marchi del Pro y Suárez del Comité Provincial encienden motores, porque en esta carrera ninguno quiere quedar "forever alone".

* Mayra Jelvez es corresponsal de El Destape en Mendoza.