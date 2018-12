Las consecuencias del fuerte ajuste que aplicó Cambiemos hicieron que caiga la imagen del Presidente de cara a los comicios. La ex mandataria le ganaría en el balotaje.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La crisis generada por las políticas de ajuste de Cambiemos se traducen en despidos, destrucción de la industria y del mercado interno, inflación, caída del poder de compra y suba de la pobreza, entre otras cosas. Este combo golpea la imagen del presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones de 2019 y deja a la senadora Cristina Kirchner como la líder opositora con mejores posibilidades para vencerlo en un balotaje.

Esta semana, el Instituto Proyección Ciudadana publicó un informe en base al relevamiento de diez encuestas electorales realizadas a nivel nacional entre el 27 de Octubre y el 3 de diciembre. Los resultados resultan desfavorables para el Gobierno.

En relación al promedio de la intención de voto, la senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner se ubica en primer lugar con el 32.1 %, seguida por Mauricio Macri con el 29.89 %. En tercer lugar aparece el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con un 10.01 %.

Un 10.38 % optó por la opción "otros", en la que se incluye a candidatos como Juan Manuel Urtubey (5.8 %), Felipe Solá, Alfredo Olmedo, Agustín Rossi y Roberto Lavagna. Los relevamiento se realizaron sobre consultoras como CIGP, Córdoba, Rouvier, Opina Argentina, Query, Synopsis, Opinaia, Aresco, entre otras.

En el el caso de un posible balotaje entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, el promedio entre seis sondeos arroja que la ex presidenta obtiene un 40.18 % mientras el actual presidente llega a un 37.85 %. El 21.96 % son votos indecisos y/o en blanco.

cuadro elecciones.jpg

Por su parte, el consultor Hugo Haime señaló a El Destape que tanto el presidente actual como la ex presidenta "son dos candidatos que polarizan la elección", por lo cual definió al 2019 como una "incógnita". Según el consultor, el escenario actual la ubica a Cristina Kirchner con un 38 % de intención de voto y a Macri con un 28 %. Sin embargo, el 60 % manifestó que no votaría a Mauricio Macri, mientras un 50 % no lo haría por CFK.

Otro encuestador que ve paridad entre ambos es Federico Aurelio, de Aresco, quien en una encuesta de hace algunos días, y a la que tuvo acceso El Destape, observó que Macri se recuperó y en un balotaje está arriba de la senadora (41% contra 38%). "En diciembre todas las variables para el Gobierno tuvieron una mejoría a partir del clima que generó el G20 y distintos anuncios en materia de seguridad", graficó en diálogo con este portal. Pese a esto, aclaró: "Esto no significa que deje de estar dentro de los escenarios de paridad".

El deterioro de la imagen de Macri y la estabilidad de CFK

Para encontrar alguna respuesta a estos números se puede observar el comportamiento de la imagen de ambos. En cuanto a Cristina Kirchner, se mantuvo estable durante todo el año pese a la avanzada judicial en su contra, encabezada por el juez federal Claudio Bonadio. En contraposición, la opinión sobre Macri es peor a la que se tenía ni bien arrancó el año. En enero de de este año nadie pronosticaba una suba de la inflación de más del 100% ni una inflación que rondará el 48%.

"Macri ha venido cayendo muy fuertemente en el último año. Básicamente la caída de Macri comienza en diciembre de 2017 a partir de la definición del tema de las jubilaciones. Y a partir de abril ha venido en picada con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso ha empeorado su aprobación de gestión", explicó el titular de la consultora, Hugo Haime, en diálogo con El Destape.

Sobre este aspecto, el consultor manifestó que la gestión de Macri tiene una aprobación de 26 puntos, al tiempo que la desaprobación se ubica en torno a los 71 puntos. "En el balance de los últimos tres años, de 0 a 10 puntos la gente le puso 3.6, está claramente reprobado", agregó.

Otro que coincide con la caída de la imagen de Macri en la última parte del año es Aurelio. "Tuvo un deterioro entre septiembre y noviembre, mientras que Cristina Kirchner fue más estable", contó, al tiempo que señaló que las negativas de ambos están parejas (56 para CFK y 52 para el líder del PRO).

En relación a la imagen de la senadora, Haime indicó que durante el 2018 levantó su perfil: "Una situación que estaba 40 puntos positivos y 60 negativos, hoy la tenemos partida en dos. Cae Macri y Cristina crece".

Por otro lado, la analista de opinión pública, Analía del Franco, destacó la estabilidad de la valoración sobre CFK, pese a que advierte que la causa por las fotocopias de los cuadernos fue una bisagra. "Allí se observa que de los 37 puntos que tenía en mayo bajó a 29, mientras que Macri termina el año peor de lo que arrancó (apenas arriba de los 25 puntos)".

Sobre Cristina Kirchner, señaló que "a pesar de que no está presente ni dando declaraciones, el resto de los candidatos no logra llegar a ese lugar y su caudal electoral es la contracara de lo que le pasó a Macri, que su peor momento lo tuvo a fin de año".

La atomización de la oposición

Con un peronismo "dialogista" o "responsable", la figura de Cristina Kirchner como oposición al modelo neoliberal de Cambiemos cobra relevancia. Si bien resta que confirmen sus precandidaturas, las encuestas muestran, una vez más, una elección polarizada entre el kirchnerismo y el macrismo. El tercer lugar que ocupa el líder del Frente Renovador e integrante de Alternativa Federal, Sergio Massa, se traduce en votos claves para definir la polarización entre los principales candidatos para la elección presidencial del año entrante.