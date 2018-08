Axel Kicillof mantuvo una entrevista exclusiva con Roberto Navarro en el marco del ciclo charlas El Camino a 2019 de El Destape.

El diputado nacional por el Frente Para la Victoria, no descartó ser candidato pero remarcó que "estamos atravesando una crisis económica social y política": "Nosotros tenemos que tratar de juntar todos los dirigente que podamos para decirle a Macri 'así no'".

"He sido candidato y puedo volver a serlo", destacó.

"Si hoy nos ponemos a discutir candidaturas, es algo que divide. Tenemos que trabajar lo más que podamos por el frente de Unidad. No va a partir de nuestro grupo político alguien que quiera ser opositor al neoliberalismo que no pueda formar parte del espacio", agregó y no descartó incluir al Gobernador Juan Manuel urtubey: "El que quiera estar de este lado, está bienvenido pero es ahora, porque más tarde no le va a creer la gente".

"El programa del Gobierno va a contramano del mundo", dijo Kicillof.

"El Gobierno vende humo de manera compulsiva. Decían íbamos bien pero pasaron cosas. Las cosas que pasaron son Macri, Vidal. No puede abusar como hace del sistema político. Hay que ponerle un palo en la rueda enorme si sigue el endeudamiento", acotó.

"Cambiemos hace política desde la antipolítica"