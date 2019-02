SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno se sinceró respecto a la posibilidad de que la ex mandataria Cristina Kirchner sea candidata a presidenta y cuestionó la posible candidatura del diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, para gobernador.

“La foto de San Juan fue muy buena. En esa mesa faltan algunos, falta Moyano, falta Duhalde, dirigentes sindicales y empresarios”, apuntó en referencia al encuentro peronista en la provincia cuyana y consideró que el ex diputado Sergio Massa “es un gran candidato” en la Provincia.

En la actualidad, de cara a la elección, son cinco los nombres que suenan fuerte para ser candidato del peronismo/kirchnerismo para la Provincia: Verónica Magario, Fernando Espinoza, Axel Kicillof, Martín Insaurralde y Francisco "Paco" Durañona.

En una entrevista con InfoCielo, el dirigente peronista analizó que no se puede descartar ninguna opción en relación al escenario político nacional y explicó que el gobierno de Mauricio Macri podría terminar por dos causas: por un éxodo de los radicales en el armado de Cambiemos, o por un juicio político que lleve a su destitución.

“El gobierno de Macri puede terminar porque se vayan los radicales, o porque Bonadio, por inamovilidad moral, pida que Macri sea destituido de su cargo”, advirtió. Asimismo, aseveró: “Personalmente ni deseo ni creo (que Cristina sea candidata)”, aunque no argumentó por qué.

Por otro lado, destacó como positivo la aparición de Máximo Kirchner en el Congreso del PJ bonaerense, celebrado la semana pasada en La Matanza. “Yo desearía que fuera por consenso, un candidato que apunte al 60 por ciento de los votos. El país va a quedar muy complicado, necesitamos un gobierno fuerte”, expresó.

En cuanto al candidato o candidata peronista para la provincia, Moreno aclaró que su apoyo está en el periodista Santiago Cúneo, así como volvió a rechazar la idea de que el ex ministro de Economía Axel Kicillof, sea una de las opciones del peronismo bonaerense. “Mi candidato en Santiago Cuneo. También puede ser Insaurralde, Magario o Espinoza, perfectamente. Podría ser Kicillof, pero bueno no me parece”, puntualizó.

Además, no vio con malos ojos a Sergio Massa como candidato de ese peronismo unificado en la provincia: “Sergio es un gran candidato a gobernador”, dijo, rompiendo con la mesura que existe hoy en torno a una unidad con el Frente Renovador.