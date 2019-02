SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

“A esta altura, la unidad es con Cristina”, esas fueron las palabras del diputado nacional, Felipe Solá. El dirigente peronista remarcó que la inclusión de la expresidenta en el armado político de la oposición es inevitable y también criticó al senador nacional Miguel Ángel Pichetto por sus constantes declaraciones en contra de Kirchner.

En diálogo con el programa radial Pasaron cosas, de Radio con vos, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que no integraría un espacio con Pichetto porque “es irrescatable si no quiere ir con el kirchnerismo. A esta altura, la unidad es con Cristina”. “No quiere la unidad. No quiero ganar si quiero hacer un tercer partido”, aseguró.

Respecto al proceso de agrupamiento que atraviesa la oposición, Solá afirmó: “Es un período de tanteo, nadie quiere hablar del otro. Nadie quiere llevarle viento a favor a nadie, salvo que uno no se egoísta”.

Por la mañana, en comunicación con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, el exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, señaló que "Cristina Kirchner y Felipe Solá sería una fórmula que muestra que se abre el peronismo y no se encierra como en otras épocas".