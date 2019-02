SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la definición de la gobernadora d ela provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de no desdoblar las elecciones, la consultora M&R Asociados / Query Argentina analizó el escenario electoral y arrojó una victoria por pocos puntos a manos de la ex presidenta Cristina Kirchner. No obstante, para ganar la Provincia, el peronismo y le kirchnerismo pierden por 10 puntos de diferencia.

Según una nota del medio oficialista Clarín, el sondeo se hizo entre el 1 y el 4 de febrero. Fueron 1.214 casos en toda la Provincia y los resultados se presentan con un margen de error de +/- 2,87%.

De acuerdo a la encuesta, Cristina tiene 33,7% y Macri 29,2%. Para gobernador, Vidal oscila entre el 39% y el 40%, según el rival del espacio kirchnerista-peronista: Axel Kicillof llega a 28,1% y Martín Insaurralde, a 27,6%.

En ese escenario, entra en el campo de especulación, cuántos cortes de boleta puede llegar a realizarse.

En tanto, la consultora también midió en Buenos Aires el escenario de balotaje entre Cristina y Macri y "ahí sí hay empate técnico, dentro del margen de error", explica el consultor Marangoni al advertir que "la diferencia es de un punto. A priori, pensamos que la ex presidenta tendría una diferencia holgada en el distrito. Pero evidentemente cuando la opción es uno u otro, se empareja”

Para la elección presidencial, la encuestadora incluyó al conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, quien no llega a los 10 puntos, mientras que desde el FIT, Néstor Pitrola junto al diputado salteño conservador, Alfredo Olmedo, apenas llegan a los 5 puntos. En tanto, hay un 15.9% de indecisos.