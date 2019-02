SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Una nueva encuesta de la consultora de Ricardo Rouvier arrojó resultados adversos para el gobierno de Mauricio Macri. Tanto en el escenario de elecciones generales como de ballotage complican al máximo mandatario.

En relación a la intención de voto, la senadora Cristina Kirchner obtiene un 30,1 % de respaldo. Por detrás se ubica Mauricio Macri con 27 %, mientras que Roberto Lavagna ocupa el tercer lugar con 14,6 %.

Por su parte, Sergio Massa obtiene un 12,1 % de apoyo y Nicolás del Caño un 3,9 %. "El escenario con la intervención de Roberto Lavagna atenúa un poco la polarización entre el voto a la ex presidenta y al actual Presidente", sostienen desde la consultora.

En un hipotético escenario de balotaje entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, existe una marcada paridad y las proporciones indican un empate técnico: la ex Presidenta obtiene un 38,6 % y el actual máximo mandatario un 38 %. En ese escenario, un 18,4 % dice que no votaría por ninguno y un 5 % que no sabe.

En relación a los problemas que afectan a la población la principal preocupación de los argentinos es la inflación. El 40% menciona este tema como problemática nacional destacada actualmente. Posteriormente aparecen los bajos salarios y la pobreza y en tercer lugar la inseguridad con menos del 20% de las menciones.

Por otro lado, las expectativas sobre un mejoramiento de la economía se mantienen bajas y estables, mientras que la expectativa inflacionaria muestra una curva de mejoramiento leve en los últimos seis meses.