Elisa Carrió habló de su plan de retiro del mundo político. En el programa A dos voces, Todo Noticias habló acerca de su futuro en el mundo político.

Al respecto dijo: “Estuve hablando con Horacio (Rodríguez Larreta) y le informé porque no voy a ser candidata a senadora de la Nación” dijo confirmando que no participará como candidata en los comicios de este año como senadora”. Y agregó: “Ya no tengo la salud para eso”.

"Me jubilo el año que viene pero sigo suelta. Soy rutera"

Carrió además explicó que quiere “dedicarse a la lucha humanista versus el avance de los tipos de fascismo”.

El pilar de Cambiemosy líder de la Coalición Cívica, además aseguró que si bien continuará su desempeño como diputada nacional, se jubilará cuando “gane Cambiemos”.

"Tenemos que estar juntos frente a las elecciones que vienen. Vamos por la reelección del presidente Macri. La fórmula la decidirá él. Estamos bien porque tenemos todo acordado. No quiero ser senadora y ya se lo expliqué a Larreta", lanzó Carrió.

Carrió, es abogada y se desempeñó durante muchos años en el ámbito privado. "Me gusta ser libre. Me jubilo el año que viene cuando gane Cambiemos, pero sigo suelta. Soy rutera", comentó, entre risas, para luego volver a su estilo crítico.