Elecciones 2019/ El radicalismo advierte con romper Cambiemos: "No toleraremos políticas contra nuestra identidad"

El histórico dirigente radical Federico Storani aseguró que “por ahora” la Unión Cívica Radical continuará en Cambiemos, aunque esto debe definirlo a Convención Nacional.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” en El Destape Radio el ex diputado afirmó que dentro de la coalición gobernante, los radicales fueron acusados de desestabilizar el Gobierno por oponerse a la actualización de tarifas y que "si no hay un cambio de reglas importantes no tiene sentido la continuidad de Cambiemos".

"Si no hay un gobierno de coalición, que tenga una mesa institucionalizada para discutir políticas públicas esenciales, como debatir el fondo económico social, habló de discutir la política energética, educativa y exterior", afirmó.

"Tenemos cien años de vigencia, no tenemos por qué tolerar muchas políticas que van en contra de la esencia constitutiva y de nuestra identidad", sostuvo Storani.

Sobre el armado antes las elecciones nacionales, aseveró que “El Plan B” de la UCR es ir un con candidatos propios que planteen políticas más afines a su pensamiento, ya que "no tiene mucho sentido ser responsable de las políticas que ni siquiera podemos discutir" y que Cambiemos es solamente una coalición electoral y no una coalición de gobierno.

Sobre las internas en Córdoba, Storani dijo que "Debe haber un acuerdo y el comité de la UCR debe garantizar la transparencia del comicio" y que los argumentos del gobierno sobre las elecciones en esa provincia son absolutamente secundarios.

Además, afirmó que “hoy la Justicia tiene un nivel de influencia importante por parte del Gobierno".