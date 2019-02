SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Ante la búsqueda de unidad para las próximas elecciones, el Partido Justicialista nacional comenzará a delinear su estrategia cuando se reúna en un congreso partidario para definir su política de alianzas. El espacio espera por la decisión de la senadora Cristina Kirchner sobre una eventual candidatura presidencial.

"Estamos en el armado del Congreso nacional que va a ser el 7 de marzo. Tenemos que aprobar la creación del frente electoral que debe ser la herramienta que necesitamos para desplazar definitivamente a este Gobierno", enfatizó el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, sobre el encuentro que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, con sede a definir.

Más allá del perfil bajo que mantiene la expresidenta, Gioja resaltó que la líder de Unidad Ciudadana "tiene todo el derecho a tomarse los tiempos que crea necesarios y tomar la decisión que estime conveniente". Además, aclaró que no es posible "imponerle ninguna condición".

Cerca de la ex presidenta también hay figuras que comienzan a sugerirle que adopte un perfil más alto, como el ex ministro de trabajo Carlos Tomada. "Me gustaría que CFK mostrara más su reuniones para evidencia la amplitud que tiene hoy", señaló el ex funcionario kirchnerista días atrás en declaraciones a Letra P.

Sobre la composición de la coalición opositora, tema que estará al tope del debate durante el congreso partidario del 7 de marzo, Gioja dijo que continuará impulsando una convocatoria que sea "lo más amplia posible", y subrayó "el que no esté, es porque se autoexcluye".

En diálogo con AM 530, el ex gobernador de San Juan remarcó que "el enemigo no está ni en el peronismo ni en el frente que tenemos que hacer: el adversario está en la Casa Rosada. Está más que claro que Durán Barba se rompe la cabeza para ver cómo nos divide".

"Tenemos que sacrificarnos por la unidad. Unidad hasta que duela", insistió el cuyano, quien advirtió también sobre el "escenario de emergencia y urgencia nacional" que vive el país.