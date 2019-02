Elecciones 2019: El macrismo contrató a una sospechosa empresa para el recuento de votos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El gobierno de Mauricio Macri contrató a la empresa offshore venezolana Smartmatic International Holding como proveedora de software que permitirá la emisión digital de los resultados de las elecciones

A través del trámite 019SS05312, el macrismo le entregará 1,2 millón de dólares por el servicio, que servirá para enviar la información de las urnas directamente de forma digital, de acuerdo a lo que informó La Nación.

La compañía, que se encargará de uno de los aspectos más sensibles de la organización de las elecciones, posee una intrincada organización societaria que incluye sedes en paraísos fiscales, según publicaron medios como The New York Times, The Washington Post y Wikileaks.

Sin embargo, los escándalos de la empresa no terminan allí, ya que tiene una denuncia pública por "manipulación de datos en las elecciones de la Asamblea General Constituyente de Venezuela, detalló el portal Info 135.

Además, suma otros conflictos y situaciones polémicas en Estados Unidos, Uganda y Filipinas por "acceso ilegal e interferencia en los sistemas" y sospechas de fraude electoral.

Al respecto de la función de la empresa en la Argentina, el ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, Ariel Garbaz denunció: “Esperábamos este anuncio en enero cuando las defensas de la sociedad están más bajas. Usarán 15.000 netbooks del programa Educ.Ar e igual número de escaners con un software de licitación manipulada que adulterará patrones digitales de las actas de cada mesa”.

Y alertó: “Solo abriendo las urnas en escrutinio definitivo se podrá constatar el fraude si la Justicia Electoral lo autoriza meses después. VTE ( voto de transmisión electrónica) , otra exclusividad argentina que en USA y Europa fue prohibida”.