Elecciones 2019 | El acto fallido de Elisa Carrió: dijo que Cristina Kirchner no va presa porque "el Gobierno no quiere"

Elisa Carrió habló de todo y como siempre generó polémica con sus dichos. En una entrevista concedida a Viviana Canosa para Infobae, la líder de la Coalición Cívica y “faro moral” de Cambiemos tuvo un acto fallido al hablar de la voluntad de Cambiemos con respecto a la ex Presidenta Cristina Kirchner y su destino judicial.

Casi pasó desapercibido pero dejó evidenciar el manejo que tiene el actual manejo de Cambiemos con el Poder Judicial y sobre todo el ensañamiento con la ex Presidenta.

Carrió agregó que "el Gobierno no quiere (sic) que Cristina Kirchner vaya presa. Tampoco lo quiere Pichetto o Lavagna, el sistema no lo quiere. Yo no estoy de acuerdo, yo ya estaría en juicio oral con todos".

Respecto de la ex mandataria, dijo: "Yo pensaba que ella era honesta, hasta en la comisión de lavado me di cuenta de que ella estaba escondiendo el dinero de Santa Cruz. Saber que ella era corrupta fue duro, lo de él lo sabía", agregó.

También criticó al Papa Francisco y destacó que "él tenía una misión que era por la paz mundial y se corrió a la interna del PJ en la Argentina".

“Una antigüedad”

También se refirió a la reunión de Roberto Lavagna con el precandidato presidencial del peronismo Miguel Pichetto. Para Elisa Carrió, esa foto es "una antigüedad". "Yo competí con Lavagna y él ya era grande. Hay que dejarle lugar a las nuevas generaciones. Yo no puedo terminar como Alfonsín cuando le decía Leopoldito a Moreau cuando tenía 60 años. Que se dejen de jorobar, si no tienen sin físico para gobernar", aseguró la diputada.

Carrió agregó que Lavagna "tiene un hijo que es muy valioso (en referencia al diputado Marco), que deje al hijo, que se deje de jorobar, no tiene ni fisco par gobernar. La Argentina del futuro tiene que permitir gobernar a las personas de 45, 50 años". "Lavagna siempre quiso ser candidato, los radicales dicen que tiene mucha soberbia, pero yo casi no lo conozco. No quiero opinar, pero la foto es de una antigüedad muy graciosa", detalló la líder de la Coalición