El actor Rubén 'Dady' Brieva cuestionó que la unidad del peronismo "viene a fuego lento" y reclamó que "hay tantos intereses en juego que urge que todos se encolumnen".

"No sé que más realidad esperan que les pegue en la cara los dirigentes para darse cuenta de que urgente tiene que haber un encolumnamiento para hacer un cambio rotundo", apuntó Brieva en declaraciones a Crónica Anunciada, que se emite por El Destape.

En esa línea, el cómico apuntó que "la unidad viene a fuego lento" y disparó: "No sé por qué están boludeando tanto". Tras reconocer que "la ansiedad de la tribuna siempre quiere ir ganando 6 a 0" aseguró que el armado del frente "viene lento".

Ante la idea de que algunos dirigentes especulen con mostrarse como candidatos sin conseguir la unidad, 'Dady' indicó que "hoy que hay tantos intereses en juego urge que todos se encolumnen" y resaltó que en "cuatro años más de macrismo no sé que puede llegar a quedar".

"El que no juega para el peronismo, que no juega con Cristina ni para el que tiene que jugar me parece que está en contra del peronismo y de Cristina", enfatizó. Y subrayó: "Yo no veo a nadie fuera de la mesa donde está sentada Cristina, sea o no candidata. Es la única que puede hacer cambios"

En esa sentido, sostuvo que la undiad "es un final previsible". "No sé qué tanto están esperando. Veo actitudes que son muy de vedette de teatro de revista, no lo puedo creer", sentenció.