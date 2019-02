SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Solo quedan horas para el cierre de listas para las elecciones primarias en Santa Fe, que tienen que estar definidas para el viernes a la noche. Los teléfonos arden, comienzan a cerrarse los acuerdos dentro del rompecabezas político de las principales fuerzas y empiezan a aparecer los heridos. En la mayoría ya están definidos los trazos gruesos, ya que solo el peronismo tendrá primarias de candidatos a gobernador, pero hay todavía algunas incógnitas.

Lo bajaron

En Cambiemos, los ecos de la derrota en La Pampa hicieron que Marcos Peña revise la estrategia en algunos lugares del Interior, entre ellos Santa Fe, donde el PRO enfrentaba en la interna a un duro rival como José Corral. Finalmente el jefe de Gabinete bajó al candidato macrista Federico Angelini, quien acordó con Corral y puso a Ana Laura Martínez como vice.

El binomio respeta la conformación de las fórmulas modernas en Santa Fe para ensanchar la representatividad. Un hombre y una mujer, uno del centro norte (Santa Fe) y la otra del sur (Rosario), para abarcar toda la provincia y ambos géneros. Martínez ya ocupó cargos como concejal y diputada nacional sin terminar ningún mandato para volver a ser candidata y sin que casi se escuche su voz en las sesiones.

Si bien a Angelini lo bajaron desde la Casa Rosada, evitar la interna compró la paz en los sectores más importantes por cómo se repartieron las candidaturas. El titular del PRO en Santa Fe encabezará en las nacionales la lista de diputados, y su sector se quedó con el primer lugar de la nómina a legisladores provinciales, probablemente con Gabriel Chumpitaz, aunque los armadores dicen que algunas figuras de sectores que quedaron afuera de la negociación (Lucas Incicco, Germán Mastrocola, Sergio Más Varela y Jorge Boasso, entre otros) podrían presentar sus propias candidaturas.

El acuerdo también destrabó la situación de Roy López Molina, el mejor elector macrista en Rosario, que se decidió a ir por la Intendencia, a pesar de que su situación no es la misma que hace dos años cuando sacó 200 mil votos: su silencio de los últimos dos meses y el impacto de la crisis económica en la marca Cambiemos y la imagen del presidente hicieron mella también en su figura. Sin embargo, acordar con Angelini le permitirá hacer campaña sin cortocircuitos internos y con toda la estructura en la calle. El estridente Boasso, que aprovechó para fustigar a López Molina por su desaparición pública, admitió que piensa jugar una interna en esta categoría. Para disuadirlo, porque Roy no quiere saber nada con una disputa, le propusieron ser candidato a senador por Rosario, pero el exconcejal lo descartó de plano.

Todo en orden

El que tiene todo mucho más cerrado es el Frente Progresista. Luego del pacto entre Antonio Bonfatti –irá por la Gobernación, sin internas- y el actual mandatario Miguel Lifschitz –encabezará la lista de diputados provinciales-, lo único que queda por verse es quiénes llenarán las listas.

El lugar de vice será para el radicalismo del grupo NEO, y Bonfatti ya dijo que quiere una mujer joven del centro-norte de la provincia. Todas las miradas se posaron sobre la legisladora de Coronda Victoria Tejeda, que cumple con todos los requisitos, pero no fue oficializada: en principio al radicalismo no le gustó la imposición del candidato socialista. Sin embargo, aceptaron que sea una mujer, lo que allanaría el camino. La elección del vicegobernador no es una cuestión menor, ya que es quien teje los delicados acuerdos y equilibrios con los senadores, y la Cámara alta suele tener mayoría peronista.

La otra parte de la discusión es el armado de la lista a diputados. Una fuente del radicalismo adelantó en off que de los 28 lugares que están en posición expectante de entrar (es la cantidad de bancas que se lleva la primera mayoría, mientras que las otras fuerzas se reparten los 22 restantes) la UCR dentro del Frente se estaría quedando con 11 o 12, de los cuales entre 9 y 10 irían para NEO y 2 para el sector de "radicales libres". "Está todo ordenado, son las tensiones propias del cierre. Uno de los temas más finos es asegurar el cupo", admitió. El segundo puesto también será ocupado por una mujer, según reveló el mismo dirigente: la joven ministra de Ciencia Érica Hynes, socialista y oriunda de Esperanza.

Van a las PASO

Por el lado del peronismo, hubo un gesto de Cristina Kirchner para encontrar la unidad que dejó en pie solo dos candidaturas, la de Omar Perotti y María Eugenia Bielsa. La semana pasada, la expresidenta bajó la decisión, en sintonía con lo que viene cerrando en otras provincias y privilegiando un futuro gran acuerdo a nivel nacional, de que Unidad Ciudadana decline sus candidaturas (el camporista Marcos Cleri, que iría por la renovación de su banca como legislador nacional; el rossista Leandro Busatto, que podría encabezar lista de diputados provinciales; y la senadora Marilin Sacnún) como gesto para la unidad y para no dispersar tanto el voto.

Según pudo saber El Destape, el jefe de bloque de UC en Diputados, Agustín Rossi, viene desde hace unos meses reuniéndose con varios espacios, fundamentalmente los de Perotti y Bielsa, en búsqueda de esta unidad que se volvió cada vez más difícil. Hubo ofrecimientos cruzados e intentos de armar listas comunes que terminaron fracasando: la arquitecta se mantuvo en la postura de que ella debe encabezar el espacio, y el rafaelino no estuvo dispuesto a aceptarlo. “Es un reclamo legítimo, pero demasiado personalista”, dijo al respecto un hombre del entorno del 'Chivo'.

Luego de varias idas y vueltas, se conoció que Unidad Ciudadana, que en Santa Fe tiene varias patas, finalmente respaldará a Perotti y encabezaría la lista de diputados. La gente de Rossi apoya decididamente al actual senador, que ya tiene un acuerdo con Nuevo Espacio Santafesino, el sector de la exjueza Alejandra Rodenas (será su vice) más los senadores provinciales y algunos sindicatos. También intenta cerrar con el Movimiento Evita y el Frente Renovador. Sacnún, en tanto, acordó por su cuenta con este sector, lo que le valió la bronca de varios dirigentes kirchneristas.

Y si bien hubo un sinfín de operaciones para deslizar que Bielsa podría bajarse, la rosarina se mantiene firme. Incluso alguien comentó que su hermano Rafael estaba dando vueltas por el sur de la provincia. ¿Podría encabezar la nómina de diputados? “Si no hay unidad, iremos a internas”, viene diciendo Bielsa. Y ese parece ser el destino ya sellado.