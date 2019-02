Elecciones 2019: Chiche Duhalde y un guiño a la unidad con Cristina Kichner

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde dio un paso adelante en la búsqueda de la unidad con el espacio de Cristina Kirchner. Pese a no manifestar un arrepentimiento de anteriores declaraciones sobre la expresidenta, aseguró no querer estorbar la conformación de un espacio opositor.

"Yo tengo mi opinión personalísima sobre Cristina y no lo hago cargo a mi marido. Tengo mis prejuicios. Pero mis prejuicios son míos y no tengo la autoridad para poner piedras en el camino. No soy quien para hacerlo", expresó la ex primera dama, en diálogo con el programa 'Pasaron Cosas'.

Embed

Y contó: "Cristina le mandó mensajes a Duhalde a través de una persona cercana a Kicillof. Es importante que Cristina Kirchner haya querido comunicarse y haya manifestado su no desacuerdo con la candidatura de Lavagna".

En cuanto a la posibilidad de que el exministro de Economía sea el candidato de la oposición, Chiche Duhalde afirmó que "algunos de los de Alternativa Federal se van a bajar de sus candidaturas".

"Cuando se vaya Macri el país va a quedar en una situación gravísima. Donde va a hacer falta tener mucha cintura para acordar con los organismos que hoy nos tienen oprimido. Estaremos en un default o negociando la deuda", concluyó.