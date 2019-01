SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el marco de los debates que se dan en la oposición en torno a un frente electoral que derrote a Mauricio Macri en las elecciones, Daniel Arroyo y Daniel Filmus se expresaron a favor de la unidad de los distintos sectores del peronismo.

En diálogo con Radio Gráfica, se refirieron sobre las perspectivas de cara a este 2019. Arroyo afirmó que “el único camino es la unidad, es una obligación de este tiempo”. En coincidencia, Filmus indicó que “hay que ser lo más amplio posible", y pidió: "Los dirigentes debemos tener la madurez necesaria para construir un frente que permita que la población que está en contra de las políticas de Macri se exprese de una forma común”.

Arroyo se mostró “sumamente optimista respecto de la capacidad del movimiento popular para generar una alternativa electoral” y respecto al electorado, Arroyo consideró: “La gente que está enojada con el Gobierno es más que la gente que lo apoya".

Así, Arroyo pidió que los dirigentes de las distintas expresiones del PJ estén "todos adentro", respecto al espacio conformado por Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti. “Si hay candidato único perfecto, sino habrá PASO y la ciudadanía decidirá quien conduce y quienes acompañan”, afirmó.

Por su parte, el ex ministro de Educación señaló que “los límites son naturales, que es la autoexclusión o quienes dicen que no se unen si Cristina Fernández de Kirchner es candidata” y sobre la chance de que la ex presidenta no dispute el cargo ejecutivo aseguró que acompañará a Agustín Rossi. "Estamos seguros de lo que representa por si Cristina decide no ser candidata, que es la líder natural del espacio”, señaló y advirtió: "Cualquiera que quiera participar de las PASO, bienvenido sea”.

Embed