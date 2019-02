Elecciones 2019: Alfonsín le advierte al PRO que "la UCR quiere un candidato propio"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente del radicalismo Ricardo Alfonsín remarcó que "desde la UCR queremos tener un candidato propio y el PRO no puede oponerse", al tiempo que señaló: "Siento que el PRO está muy alejado de la UCR".

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Alfonsin subrayó que "la Unión Cívica Radical tiene que tener un candidato propio", y agregó: "Si gana la UCR, no vamos a aplicar las políticas de ajuste de Macri". Aunque reveló que "todavía no se ha definido la estrategia electoral de cara a las elecciones". "Cambiemos no tiene ideología", afirmó el dirigente radical.

Por último, consultado sobre la denuncia por extorsión contra el abogado Marcelo D'alessio y el fiscal Carlos Stornelli, sentenció: "En el caso de Stornelli espero que avance la Justicia".