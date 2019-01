SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Pasaron pocos días del 2019 pero ya se respira clima de campaña en la costa bonaerense en donde los principales dirigentes políticos diseñan las estrategias electorales para afrontar el intenso año electoral que tenemos por delante. En ese marco, en el peronismo hay mucho movimiento y una tangible confianza de que este puede ser el año que permita el retorno al gobierno que convierta a la presidencia de Mauricio Macri en un mal recuerdo.

Con ese espíritu se lo vio a Agustín Rossi, Jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputado y candidato a presidente, quien en el marco de su paso por la ciudad de Mar del Plata se tomó el tiempo para conversar con El Destape y analizar la presidencia de Mauricio Macri y las chances de las oposición en las próximas elecciones.

Embed

El 2019 será un año de campaña pero también va a ser abuelo. ¿Cómo la llevas?

Me va a llevar más tiempo la campaña que mi nieta (risas). Lo llevo muy contento, cuando Delfina me lo contó estábamos en mi casa de Santa Fé y me puse muy feliz. Todos dicen que ser abuelo es distinto, lo verificaré, por ahora tengo una hija embarazada y trato de estar presente. Le compré un regalo para las fiestas al niete (risas), no se sabe todavía el sexo.

Y este momento de tu vida también lo afrontas como candidato a Presidente. ¿Cómo encarás el desafío teniendo en cuenta que hay mucha gente con la expectativa puesta en que la situación cambie?

Con mucha responsabilidad. Yo tome la decisión de ser candidato en febrero del año pasado y fuimos transitando este camino poniendo el esfuerzo para construir esta candidatura. La verdad que estamos muy contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, cerramos el año con un muy buen acto en Rosario, con la presentación de un libro que compila y recoge todo el trabajo que se ha hecho en materia de propuestas económicas con el equipo integrado por varios economistas, entre los más conocidos, Carlos Heller, Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli. El año pasado fue una etapa de instalación, recorrí 19 provincias de todo el país, más de 115 distritos de los 135 de la provincia de Buenos Aires y voy a seguir por ese camino. El desafío que se nos presenta es muy importante porque cuatro años más de Macri significan la consolidación de este modelo de segregación social que va a generar muchísimo empobrecimiento y desindustrialización. Hay que hacer todo lo posible para que Macri no sea reelecto.

Hay quienes plantean que la continuidad del gobierno depende de la capacidad de unidad de la oposición. ¿En qué estado de situación se encuentra esa unidad?

Coincido en parte con eso. De hecho creo que si hay unidad, la oposición gana en primera vuelta. Si la oposición concurre unida al proceso electoral, las chances de victoria son altísimas. Nosotros compartimos la idea de un frente electoral lo más amplio posible y sin hay diferencias internas que se diriman en una PASO pero que nos permitan presentarnos de manera unitaria. En ese camino estamos, desde el PJ se han incorporados dirigentes importantes como Felipe Solá pero creo que lo más alentador es lo que sucedió en el movimiento obrero que con todo sus matices decidieron ser parte del frente que se arme del Partido Justicialista. Está claro que los que consagran la división de la oposición trabajan objetivamente para que gane Macri.

¿Puede haber un acercamiento con Sergio Massa y el espacio de Alternativa Federal?

La unidad es posible y difícil. Existe la posibilidad pero no es una construcción fácil de concretar. Se necesita de inteligencia, perseverancia y persistencia. Hay que tratar de trabajar por la unidad hasta el último día. La política tiene mucha dinámica y cuenta con escenarios que muchas veces uno no termina de descubrir o preveer y me parece que lo importante es dejar explicita la voluntad política. Nuestra voluntad es construir un frente lo más amplio y plural posible que integre la mayor cantidad de expresiones opositoras.

¿Una eventual candidatura de Cristina elimina una PASO?

A mí me parece que puede haber tranquilamente una primaria si Cristina es candidata, ¿por qué no lo va a haber? Yo, claramente no voy a ir contra Cristina pero quizás haya otros dirigentes que puedan considerarlo.

Me parece que se dicen una cantidad de cosas para justificar posiciones. Aquellos que dicen no voy a la unidad porque esta Cristina no vendrían aunque no esté Cristina. Después dirán, no voy porque están los kirchneristas. Si partimos de la base que si hay unidad, la oposición puede ganar en primera vuelta, el resto de los debates pierden jerarquía institucional y social.

¿Por qué el gobierno hay encuestas que indican que el gobierno tiene altas chances de ser reelecto?

Cafiero, que tiene muchas frases célebres, cuando fue a las elecciones para gobernador en 1987 contra el radicalismo todas las encuestas daban muy parejas. Le preguntaron esto y dijo que “las encuestas dan parejas pero mi sensación termina dice otra cosa”. Bueno, mi sensación es que Macri no tiene ninguna posibilidad de ser reelecto y que los argentinos y argentinas no quieren que siga en el gobierno.

La última, si Agustin Rossi es presidente, ¿significaría una reparación histórica para los ingenieros?

(Risas) Es una nueva oportunidad para los ingenieros.