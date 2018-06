ElDestapeMundial | Preocupación en la Selección: Se confirmó la peor noticia para Sampaoli y Messi

Se confirmó la noticia que nadie en la concentración de Argentina quería escuchar. El DT de Croacia, Zlatko Dalic, aseguró que jugará con un equipo alternativo frente a Islandia.

En una entrevista para la FIFA, el entrenador afirmó que después de conseguir la clasificación necesita recuperar algunos jugadores y por eso hará varios cambios.

“Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos, pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza", señaló Dalic.

Si bien Argentina depende en parte de sí mismo y debe ganarle a Nigeria, una victoria de Islandia frente a Croacia lo obliga a pensar en la diferencia de gol con los escandinavos.

La Selección tiene -3 de diferencia, pero Islandia tiene -2 y eso le da una leve ventaja de cara a la definición.