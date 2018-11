SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La oficial Carla Céspedes mató por la espalda a Ariel Santos en 2016, en un intento de robo en un supermercado chino en el barrio porteño de Caballito. La Justicia decidió absolverla y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elogió la sentencia y felicitó a la policía por su accionar.

En un video que publicó el portal Página/12, se puede ver claramente cómo la agente Céspedes mató a Santos en 2016, cuando prestaba servicio en la Policía Federal y ahora pertenece a la Policía de la Ciudad.

En el registro fílmico de la cámara de seguridad exterior del supermercado, se puede ver que ingresaron para robar Santos y Héctor Walter Corroncini el 22 de diciembre de 2016.

En la primera escena, alrededor de las 10.:33, se ve a los dos hombres salir corriendo del comercio. Corroncini, alcanza a doblar en la esquina y queda afuera del campo visual de la policía que sale, desde adentro del súper, unos segundos después con el arma en la mano.

Santos, en cambio, había dejado su moto en la esquina y mientras pone sus manos en el manubrio para subirse, casi de espalda a la policía, recibe el primer impacto de bala, en el costado derecho. Plantada a las puertas del comercio, la uniformada dispara tres veces más en décimas de segundo: 10:33:04, 10:33:06 y a las 10:33:08.

Cuando Céspedes disparó por segunda vez, Santos, ya herido, seguía intentando subirse a la moto. Para el tercer disparo, Santos se encontraba montado en la moto y dándole totalmente la espalda a su perseguidora. La misma posición mantiene al momento del cuarto tiro, antes de caer sobre el asfalto, donde queda tendido mientras Céspedes guarda su arma.

Unos segundos después, a las 10:33:17, Santos se sienta sobre el asfalto y, mientras la policía vuelve a sacar su arma, agita su mano derecha como pidiendo que no le dispare más. Herido y trastabillando trata de volver a su moto.

Con la policía casi encima, cambia de dirección y trata de escapar a pie. En ese momento, según la querella, Céspedes lo persigue y ejecuta un quinto y último disparo. En ningún momento de la secuencia se ve a Santos enfrentar a la policía, ni un arma o elemento de ataque en sus manos.

A pesar de la claridad de las imágenes, la agente fue absuelta el viernes en fallo dividido tras un juicio oral al que llegó acusada de "homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función". Además, Bullrich la felicitó y adelantó que recibirá a Céspedes en una reunión privada.

Embed En 2016 la oficial Carla Céspedes se enfrentó con dos ladrones; uno murió y el otro se escapó. La defensa intentó encarcelarla de por vida y en un fallo trascendental la Justicia la absolvió. Cambiar significa cuidar a los que arriesgan su vida por la seguridad de todos nosotros — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 2 de noviembre de 2018

La madre de Santos, Adriana Rodríguez, afirmó que apelará el fallo, cuyos fundamentos se conocerán el viernes próximo, y remarcó que "lo que hizo la justicia es tremendo", porque las imágenes que se ven "son terribles. Se ve cómo están matando a mi hijo por la espalda. Si me decís que era un tiroteo.... Pero acá, no, lo remató desde atrás. Y no estaba armado".