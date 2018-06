Una vez más la represión, una vez más la censura de Facebook a los medios de comunicación que muestran la realidad. La red social inhabilitó a Revista Cítrica a agregar contenido a su página luego de publicar el video en el que se muestra la brutalidad con la que la Policía de la Ciudad golpeó a un vendedor senegalés en la calle este martes.

El medio denunció este “acto que coarta el derecho a la información” y resaltó que 24 horas después, “en el día del periodista”, Facebook les "’regaló’ la posibilidad de volver a informar” en su fan page.

Por esto fue que en Facebook no pudieron mostrar, además, la marcha que realizaron los trabajadores ambulantes y vendedores callejeros senegaleses en protesta a la brutal represión que dejó a Kane Serigne Dame con el brazo ensangrentado y una fractura expuesta tirado sobre la vereda mientras le seguían pegando, y, más tarde, hospitalizado y detenido.

Embed Más imágenes que no nos dejó subir Facebook y que tampoco aparecen en la tele. La marcha de hoy, por la avenida Avellaneda, en reclamo por la violenta represión contra Kane Serigne Dame, a quien hoy entrevistamos. pic.twitter.com/EJ65aW0Nur — Revista Cítrica (@revistacitrica) 6 de junio de 2018

Tampoco pudieron mostrar una entrevista que le hicieron a Kane, en la que él cuenta como puede, con su poco manejo del castellano, la manera en que lo reprimieron y cómo se recupera luego de haber tenido que pasar la noche en una comisaría a pesar de tener todo el cuerpo lastimado.

Embed Kane Serigne Dame vive en Ciudadela, en una pieza al fondo de un garaje, cerca de la estación. No tiene ducha: se baña con una olla. Junto a su hermano, compran ropa en La Salada, y salen a venderla en la calle.

Ayer, los policías lo molieron a golpes. https://t.co/s9rNhBNDlv pic.twitter.com/7RCgPyVA9v — Revista Cítrica (@revistacitrica) 7 de junio de 2018

“Me quisieron quitar las cosas, salí corriendo, me agarraron, me empujaron y me seguían golpeando. Tres policías me empujaron contra el vidrio de un local. Me golpean a mí, y me llevan detenido a mí. Sólo estaba trabajando. A mí solo me pegaban, todos juntos. Cuando me empujaron, me caí, y ahí me seguían lastimando y me lastimaron mucho el brazo”, relató el hombre a la revista censurada.

Además, se refirió al principal reclamo que tienen los trabajadores senegaleses en Argentina sobre el hostigamiento policial y que muchas veces pasa desapercibido: “Nosotros no vinimos para que nos golpeen, solo venimos para trabajar a la Argentina. Dicen que los negros golpeamos a la policía y no es cierto. No es para pelear que vinimos acá”, lamentó.

