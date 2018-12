SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Jorge Rial realizó un video en defensa de Aerolíneas Argentinas, en medio de la campaña del Gobierno para reprivatizar una empresa fundamental para el país.

En las imágenes, publicadas por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Rial esgrime una contundente defensa de la aerolínea de bandera y brinda su apoyo a la lucha de los trabajadores.

"Es parte nuestra. Aerolíneas no es un gasto, es una inversión. Aerolíneas llega a los lugares donde otras compañías no quieren llegar porque no les conviene, porque no es redituable, porque no es su negocio", sostiene el periodista en el video.

Al tiempo que resalta: "Para Aerolíneas no somos un número, cada uno de nosotros tenemos una cara, un nombre un apellido. Entonces hay que apoyarla más que nunca".

En esa línea, también recuerda que "ya la quisieron desguazar en su momento y logramos recuperarla" y enfatiza en que los argentinos "vamos a estar de pie evitando que la privaticen, que la pongan en manos de gente que la va a destruir". Antes de sentenciar: "Queremos Aerolíneas Argentinas, acá estamos todos, apoyándolos".