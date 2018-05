En el marco de la jornada de protesta y volanteada que llevaban adelante los trabajadores del INTI por los 258 despidos, el vicepresidente del Instituto Damián Testori atropelló sin mediar palabras al secretario general de ATE de la junta interna, Francisco Dollman; y huyó del lugar.

El representante del Organismo no paró el auto y los trabajadores corrieron tras el agresor para que se detenga y de las explicaciones pero este se refugió en el salón donde se iba a realizar la presentación de la reestructuración institucional.

El dirigente sindical fue atendido por los médicos quienes le sujetaron el brazo y le pidieron que vaya a un hospital a realizarse las radiografías correspondientes para constatar que no haya fractura u otra lesión.

Embed Lxs trabajadorxs de #ATE #INTI lograron frenar la presentación del proyecto de reestructuración en #ParqueNorte /El secretario de ATE INTI, Pacho Dolmann, fue atropellado por el vicepresidente del organismo, Damian Testori, y relata lo sucedido #EnINTINoSobraNadie pic.twitter.com/sYJeXOxhk0 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) 18 de mayo de 2018

“Estábamos en Parque Norte, volanteando con los compañeros, protestando con carteles para exigir la reincorporación de los 258 trabajadores despedidos y que el INTI siga funcionando como hasta ahora y que no se lleve a cabo la reestructuración del organismo que derivará en ajuste y vaciamiento. A cada auto que pasaba le dábamos un volante y le contábamos lo que reclamábamos”, comenzó su relato Dolmann en comunicación con El Destape.

Y continuó: “Uno de los autos que pasó era el oficial, lo paramos y le dimos un volante. Cuando vimos que era el vicepresidente, le comenzamos a pedir por la reincorporación y que no vacíe la Institución. Estábamos con 4 compañeros, puso primera, giró para donde yo estaba y me arrolló”.

“Caí atrás del capó y me golpee la mano. Vino la ambulancia, me revisaron y me dijeron que me acerque a un hospital a que me realicen una radiografía”, indicó el dirigente sindical, quien además realizó la denuncia en la Comisaría 51 de la Policía de la Ciudad.

El INTI se encuentra en pleno conflicto por la ola de despidos y el plan de ajuste que quiere llevar a cabo el Gobierno nacional. Es la tercera vez que las autoridades del organismo intentan presentar la reestructuración del Instituto que según los trabajadores derivará en un achicamiento del organismo.