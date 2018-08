El conductor de Intratables, Santiago del Moro, tiene previsto dejar el ciclo para fines del 2019 y expresó su deseo para cuando le dé el cierre al programa que condujo por más de cinco años.

En una entrevista con “Tele Bajo Cero”, el presentador explicó que su renuncia tiene que ver con busca un nuevo horizonte profesional: "Es una decisión que tengo tomada porque quiero hacer otra cosa también, como conductor quiero tocar otros temas, hacer otros formatos, otras cosas”.

“Igual falta para que me vaya. Arreglé con América seguir hasta diciembre del 2019 y ahí cerrar un ciclo”, explicó Del Moro y pidió: “Me gustaría que el programa terminará conmigo”.

No obstante, aclaró: “No porque no crea que otro lo puede hacer bien, pero creo que es un ciclo muy identificado conmigo y tal vez debería terminar y volver conmigo en unos años. Igual no sé, la tele es tan cambiante, que tal vez en unos meses te digo que sigo con Intratables varios años más. Igual hoy quiero terminar a finales del 2019 y después probar otras cosas".