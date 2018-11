El triste momento de un ex Duro de Domar por la crisis

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El humorista Sebastián Presta contó el triste momento que le tocó atravesar con la muerte de su primo, quien pasó sus últimos días atormentado por el ajuste macrista.

"No me gusta una mier… lo que está pasando. Estoy triste", disparó Presta ante el micrófono de ADN, periodismo federal, antes de revelar el duro momento familiar.

"En mi caso, yo llego a fin de mes. Pero mi hermano no, mi familia no, mis amigos no", comentó, al tiempo que apuntó: "Es raro lo que te voy a contar… Mi primo falleció hace dos semanas y lo último que les dijo a sus hijos fue 'no llego a pagar los impuestos'.

"Él pidió ayuda, y estaba bastante bajoneado con este tema", añadió.