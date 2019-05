"¿Vos me tenés simpatía a mí?": la pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Llinás

La animadora macrista Mirtha Legrand le hizo una pregunta a la actriz Verónica Llinás que la descolocó en vivo en el programa de la diva.

"¿Vos me tenías simpatía a mí?", le consultó este domingo Legrand en su Mesaza a la actriz, que era una de sus invitadas.

Descolocada y sorprendida, Llinás respondió. "No, no…", le dijo y despertó risas en la mesa de los mediodías.

Y luego aclaró notablemente incómoda: "Yo te tengo simpatía y te respeto muchísimo", le respondió la actriz.

Además, destacó la labor de Mirtha al asegurar: "Me maravilla tu energía, tu potencia vital, tu seriedad…". Y continuó: "Sos más seria que muchos periodistas que no se informan sobre el invitado".

La actriz se diferenció de Mirtha sobre su posición con el tema del aborto: "Lo que sí, no coincido, aunque algún día me gustaría poder charlar más profundamente con vos". "No me vas a convencer", le aseguró la conductora.