En las últimas horas una nota de Infobae fue lapidada en las redes sociales. En un artículo sobre las declaraciones de la actriz y cantante Tini Stoessel en el programa de Catalina Dlugi en La Once Diez, “Agarrate Catalina”, el portal de noticias usó un titular sobre el aborto que daba un mensaje distinto a lo que expresó la joven durante la entrevista.

“Tini Stoessel: ‘Si tuviera un embarazo no deseado, no abortaría’”, reza el título de la nota. Sin embargo, al entrar al artículo se puede ver que la frase está recortada de manera tendenciosa. Stoessel aclaró que, si bien desde lo personal no abortaría, está a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Si bien me considero una persona que apoya a las mujeres, estoy a favor de la igualdad del hombre y la mujer. Lo del aborto es algo muy personal, si tuviera un embarazo no deseado no abortaría, pero sé que el aborto se hace, sea legal o no, y muchas mujeres pierden su vida haciéndolo. Por lo que me parece que, si se va a seguir haciendo, que sea algo seguro”, fue lo que en verdad dijo la ídola adolescente.

Muchos usuarios y usuarias de Twitter salieron a cuestionar la decisión editorial de Infobae por poner ese título a la nota y expusieron la comparación entre el mensaje que éste da y lo que en verdad dijo Stoessel, incluso con memes.

Embed Lo que titulás. Lo que dice adentro de la nota. pic.twitter.com/Da1jBfIXpJ — Fede Lamas (@Fglamas) 14 de abril de 2018

Embed Hola @infobae Tini esta a favor de #AbortoLegalYa pero tu editor no y le tergiverso la frase. Lee la nota y te das cuenta de la truchada https://t.co/j60Fkk1sfy — Claudia Acuña (@muclaudia) 15 de abril de 2018

Embed Infobae: - Srita. Tini ¿que opina del aborto?

- embarazo... nO... dEseaDo.... No AbOrtarIa... duh duh duh duduh

- entonces tini, admite que está a favor del aborto? ¿Que dice a su favor?

-........

- tini su silencio la incrimina más y más.. pic.twitter.com/s6ludEBPAS — JUΔNTRΔVIS (@JuanTValenzuela) 17 de abril de 2018

LEÉ MÁS: MURIÓ UN IMPORTANTE MIEMBRO DEL EQUIPO DE INTRUSOS: LA DESPEDIDA DE RIAL