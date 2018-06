El tétrico encuentro de Tarantini con Videla y su pequeña venganza poética

El campeón del mundo en 1978 Alberto Tarantini reveló el momento de terror que vivió al pedirle al dictador Jorge Rafael Videla por dos amigos que había desaparecido y contó cuál fue su pequeña venganza.

El ex futbolista habló de la foto donde se lo ve dándole la mano a Videla y contó el detrás de escena de ese momento horrible que tuvo que vivir. Antes del ingreso del dictador al vestuario, Tarantini le apostó a Daniel Passarella que se pasaría la mano por los testículos antes de saludarlo y así lo hizo.

Pero esa apuesta tenía una explicación mucho más dura. "Yo lo odiaba, es un personaje que a mí no... Los problemas con los militares los viví con amigos míos. Un día en un bowling se los llevaron, no me llevaron de pedo. Vivíamos épocas de terror", contó el campeón mundial en Podemos Hablar.

Y develó un momento terrorífico que vivió con Videla: "A mí me dan el premio a la revelación del año, que daba El Gráfico, y aparece él en esa ceremonia. Yo lo veo y le digo: 'mire, dos amigos míos...' Y me respondió: 'porque no te vas al carajo, a mí no pidas nada'. No aparecieron nunca más".