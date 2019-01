El testimonio de Noelia Marzol complica aún más al cocinero de Canal 9

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La modelo y actriz Noelia Marzol afirmó que vivió situaciones de destrato por parte del cocinero de Canal 9 Ariel Rodríguez Palacios, quien ya había sido denunciado por Geraldine Neumann ante la Justicia. Con el cocinero compartió el programa Qué mañana! (El Nueve).

“Con Ariel me llevé muy bien al aire, tengo una personalidad diferente a la de Geraldine, pero tuve algunas situaciones de destrato, por lo cual no dudo de la palabra de Geraldine. Yo hablé con el productor y lo pude solucionar a tiempo”, afirmó Marzol en una entrevista en el programa de Radio Por si las Moscas que se emite por la Once Diez.

Y agregó: “Lo que a mí me pasó es que siempre tuve una opinión femenina acerca de esos destratos, alguna mujer me lo ha comentado. No entendía a qué se debía básicamente, a veces pensaba si había dicho algo de más, y el productor me explicó que él tomaba esa actitud y que después se le pasaba. Más allá de Ariel, los productores, los camarógrafos, (Daniel) Gómez Rinaldi, todos fueron excelentes compañeros, le ponía énfasis a la relación que tenía con ellos”.

Geraldine Neumann, hermana de Nicole, había denunciado pública y penalmente al Rodríguez Palacios por los maltratos y acosos que había sufrido durante su participación en el programa que conduce el cocinero. “Había cosas que me incomodaban. Las primeras semanas del programa hubo cosas que me ponían incomoda. Desfilar y que me señale la cola, preguntarme si la pase bien a la noche”, afirmó la modelo.

Y agregó: “Le dije que me molestaban sus ‘chistes’ y su respuesta era ‘si, no pasa nada’. Después no me saludaba y había destrato. Cuando me fui del programa, no me renovaron porque la relación era insostenible. Cuando a alguien le decís seis veces que no te gusta algo…”.