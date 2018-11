El senador participó de un foro y fue increpado por los asistentes, que lo acusaron de defender a CFK por no dar lugar a su pedido de desafuero.

El senador del PJ Miguel Ángel Pichetto vivió un tenso momento durante un debate, cuando un asistente lo acusó por bloquear el desafuero de Cristina Kirchner. Ante esto, el legislador amenazó con retirarse del lugar.

Pichetto fue invitado por la Fundación Liberal Naumann a un foro de debate en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. El acceso al lugar fue restringido y en las imágenes registradas se pudieron ver pocos asistentes, pero eso no le evitó el mal momento al legislador.

Embed

"La próxima me levanto y me voy", dijo Pichetto ante las interrupciones y críticas del auditorio. El moderador del debate pidió la calma de los presentes pero uno de ellos arremetió: "Somos ciudadanos y está diciendo barbaridades. Mantiene la impunidad de la chorra mayor", en referencia al pedido de desafuero de Kirchner, que el rionegrino dijo que no habilitaría.

Pichetto no vive momentos fáciles. Su bloque en el senado sufrió una ruptura con la partida de José Alperovich y Beatriz Mirkin, que anunciaron la conformación de un interbloque con Cristina Kirchner, a horas del debate clave por el Presupuesto 2019.

