El tenso cruce entre Olmedo y Duggan: "Está asustado con mi proyecto, será que está a punto de violar a alguien"

El diputado oficialista y de ultraderecha Alfredo Olmedo mantuvo un intenso debate con el periodista macrista Pablo Duggan. Fue luego de que el legislador opinara que "el 50% de las denuncias de las mujeres son falsas".

El periodista increpó a Olmedo para que especificara el origen de su estadística y, ante la falta de argumentó, arremetió contra el candidato presidencial: "El hecho de no poder probar no significa que el hecho no existió. Lo que esta haciendo es pedir que no le creamos a las mujeres. Usted está atacando a las mujeres".

"Parece que es muy duro Olmedo pero no le cree a las mujeres. Se hace el canchero diciendo castración química pero no le cree a las mujeres", disparó el panelista.

Por su parte, Débora Plager, quien conduce el programa en ausencia de Mariano Iúdica, también enfrentó a su entrevistado: "Estamos en una época de noticias falsas. Lamentablemente, es una clara 'fake news' que se quiere instalar como verdaderas para deslegitimar las denuncias de las mujeres".

Ante la insistencia de Duggan por la falta de sustento en los datos arrojados, el diputado devolvió una repudiable declaración: "Está asustado con mi proyecto, será que está a punto de violar a alguien".

"Tenga respeto Duggan, voy a ser el presidente de la Nación", pidió Olmedo.