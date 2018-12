El tenso cruce entre La abogada de Thelma Fardin y Mauro Viale por la nota a Darthés

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Sabrina Cartabia, la abogada de la actriz Thelma Fardin, cruzó al periodista Mauro Viale por la entrevista que le realizó a Juan Darthés luego de la denuncia en su contra por violación y lo dejó en offside.

Invitada a Intrusos, Cartabia tuvo un breve pero intenso intercambio con Viale, quien también estaba en el programa de América. Consultada por Jorge Rial, la letrada se refirió a la entrevista y reveló que logró enterarse antes de la emisión y "hablar con Thelma antes para contenerla" al tiempo que remarcó que "la destruyó".

"Fue un acto de terrible revictimización. Me sorprendió mucho, pensé que solamente iba a negar los hechos, pero fue bastante más allá al colocar una descripción completamente opuesta donde la pone a ella en un lugar dónde ella se le insinuó", apuntó sobre Darthes.

En tanto que sobre la entrevista cuestionó: "Creo en la libertad de expresión, Mauro Viale puede tomar las decisiones periodísticas que considere más atinentes. Pero eso también tiene consecuencias en una sociedad que está cambiando y hay estilos comunicacionales que empiezan a pasar factura".

En esa línea, señaló que como sociedad "tenemos que hacernos cargo de eso, porque si estamos buscando que las cosas cambien va a haber estilos comunicacionales que tenemos que cambiar". Y remarcó: "Entiendo el valor periodístico que él entiende que puede tener esa nota, pero yo también la tuve que consolar a Thlema y contenerla por el escarnio público que se produce".

Al tiempo que volvió a disparar contra Darthés: "Hay una modalidad que es ensuciar a la víctima, que sigue siendo muy frecuente. Son estrategias que no son útiles y son muy dañinas".

Frente a la crítica de Cartabia, el conductor de A24 se puso a la defensiva y lanzó comentarios agresivo. "La doctora dijo que hay libertad de prensa. La nota es la nota, no tiene estrategia. La nota es parte de la libertad de prensa. Ahora, que tenga consecuencias, todas tienen consecuencias. Lo que se dice no es gratuito", justificó. Y agregó:"¿Qué se va a hacer para terminar con eso? No sé. Me parece que no hay que hacer nada, hay que abrir cada vez más la libertad de prensa".

Mientras era despedido por Rial, Viale lanzó un comentario contra la abogada, que desencadenó un escueto, pero fuerte cruce.

Viale: "Sé que la doctora conmigo no quiere hablar. Deduzco porque dijo que no daba notas y le dio a todos".

Cartabia: "Yo tomo la decisión de no ir a tu programa. Es también parte de la libertad de expresión, tomar decisiones".

V: "¿Entonces para qué criticas la libertad mía?".

C: "Está perfecto, pero mi libertad de expresión es no ir a tu programa".

V: "Y yo te la respeto. Tampoco ya me sirve porque creo que hicimos notas mejores".