El entrenador de Independiente, Ariel Holan, mantuvo un fuerte cruce con el periodista Sebastián Vignolo y denunció una campaña en contra de su equipo.

El DT mantenía una conversación telefónica con Vignolo para Fox Sports Radio, pero la nota comenzó a ponerse hostil desde ambos lados y terminó en un tenso momento.

Todo inició cuando el periodista consultó al técnico por el rechazo a tener un manager en el 'Rojo'. "Son cuestiones que yo no tengo que resolver, hay que preguntarle al presidente o al vice del club. Ellos tiene muy claro qué es lo que hay que hacer", apuntó Holan.

Y remarcó. "Desde mi punto de vista, hay que preguntarse cuál es el rol de un manager, si es a la usanza europea es una cosa, porque a nosotros nos gustan las palabras en inglés. Y nadie sabe para qué quiere el manager".

"¿A usted le gustaría seguir así?", fue la repregunta de Vignolo, pero Holan se mostró disgustado y cuestionó: "¿Por qué no le preguntan a Gallardo, a otros colegas?. Yo opino esto".

Y la conversación siguió cada vez con más tensión:

V: Le estoy preguntando a usted

Te acabo de decir claramente, lo único que habría que pensar es cuál es la función. ¿Vos sabés?

V: ¿Usted me está tomando un examen? Le respondo. Ser un nexo entre el plantel y la dirigencia, consensuar los refuerzos…

H: ¿Vos creés que los jugadores en River los elige Francescoli? Lo digo para reflexionar en conjunto. Cuando tomás un equipo en Europa, tomás un equipo que ya tiene los jugadores, los entrenadores no opinan. Toman el equipo. Eso planteo. Primero hay que ver el alcance del rol.

V: ¿Sabe cómo arrancó mi pregunta? Dije, si a mí no me gusta el pollo, no me lo traigan, si a Holan no le gusta el manager, no se lo traigan.

H: ¿Y quién dijo que no me gusta?

V: Usted, en una declaración. Vamos a buscar la declaración

H: Esto lo tienen que decidir los dirigentes. Me gustaría plantear un escenario para saber el rol del manager. Consensuar, consensúo los futbolistas con los dirigentes y mi equipo. No me levanto una mañana y digo quiero traer a Carlitos González. Si en el consenso tenés un compañero que ejerce el rol de un manager, bueno. Muchas veces proponemos o sostenemos cosas y no sabemos para qué son.

Luego de ese segmento, las preguntas de Vignolo apuntaron hacia la situación de Nicolás Domingo, sobre quien consideró que Holan lo usa como "suplente" aunque es ovacionado por los hinchas.

"¿Qué siente cuando la gente ovaciona a Domingo todo el tiempo?", le preguntó el periodista de Fox al entrenador, quien replicó: "Placer. Porque es uno de los futbolistas que no estaba cuando me hice cargo en el plantel. Y es el futbolista que más minutos jugó en el puesto desde que llegué, ¿por qué preguntás?".

"Porque era suplente", retrucó el 'Pollo' y al DT no le gustó nada. "No era suplente. Un jugador que juega más minutos en su puesto, no es suplente", respondió.

Y otra vez escaló la tensión:

V: ¿Titular no es el que arranca el titular?

H: En un plantel tan competitivo no hay jugadores que jueguen todos los partidos. Y el que arrancó como titular fue él. De tres partidos, jugó dos.

V: A usted le molesta todo lo que pregunto, está bravo

H: No estoy bravo, te respondo con argumentos. Jugamos cuatro partidos en el año. De cuatro partidos, jugó tres.

V: Para usted es titular, entonces

H: Tenemos dos futbolistas por puesto y todos están en condiciones de jugar en Primera. Si Domingo, de cuatro partidos, jugó tres, y fue ovacionado, me siento feliz

V: ¿Por qué habló tanto de falta de consenso en conferencia de prensa? ¿Piensa que hay una campaña?

H: Sí, absolutamente. No es para desestabilizarme. Pero muchas veces, desde un sector minúsculo, ven otras cosas. Cuando hablan de los montos de los pases, por ejemplo. Es contra Independiente. Es un sector minúsculo.

V: Lo noto a la defensiva

H: Vos me hacés preguntas y yo te las respondo; con todo respeto, te hago una devolución. Si me llamás para hacerte preguntas, te tengo que responder.